Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do restaurace

Český Krumlov – Zloděj způsobil škodu za téměř 20 tisíc korun.

Policisté přijali trestní oznámení na neznámého pachatele, který se v době od odpoledních hodin 18. do ranních hodin 19. května letošního roku vloupal do jedné z restaurací v Soukenické ulici v Českém Krumlově. Zloděj po násilném překonání vstupních dveří vnikl do vnitřních prostor, odkud následně odcizil drobný obnos peněz, tři lahve alkoholu a tablet. Majitelkou byla odhadnuta škoda na téměř 20 tisíc korun.

Českokrumlovští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež vloupáním a po pachateli intenzivně pátrají.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

20. května 2021

vytisknout e-mailem