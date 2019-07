Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do rekreačních chalup

Strakonice – Pachatel způsobil škodu za více než 50 000 korun.

Policisté z Obvodního oddělení Radomyšl přijali dne 14. června 2019 oznámení o vloupání do dvou rekreačních chalup stojících na samotě v katastru obce Střelské Hoštice. Neznámý pachatel v době od 2. června 2019 do 14. června 2019 vnikl násilím do rekreační chlupy v katastru obce Střelské Hoštice, ve které odcizil potraviny, lékárničku, dámské plavky, béžovou zimní dámskou bundu s kapucí, pánskou modrou bundu, proutěný košík, nové povlečení s froté prostěradly, ručníky, dva sportovní batohy, zahradnické nůžky, dvě zahradnické pilky zn. Fiskars, frézu a další věci. Uvnitř rekreačního domu si připravil tři igelitové pytle a deku s dalšími věcmi. Majiteli způsobil škodu v celkové výši 18 000 korun.

Ve druhé chatě pachatel odcizil pánské horské kolo, vysavač zn. Elektrolux, řezačku na dlažbu, drogistické zboží, kuchyňské nádobí, dětské hračky, z přilehlé stodoly kosu, lopatu, rýč a dřevěný ruční vozík. Škodu na odcizených věcech a na poškození majitel vyčíslil na 29 600 korun.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

1.července 2019

