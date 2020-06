Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do rekreační chaty

PRAHA VENKOV – ZÁPAD – Pomozte vypátrat zloděje.

Policisté Obvodního oddělení Libčice nad Vltavou prošetřují vloupání do rekreační chaty v obci Roztoky v ulici V Chatách. Zatím nezjištěný pachatel v době od 22:00 hodin dne 11. června 2020 do 17:30 hodin dne 13 června 2020 rozbil skleněnou výplň okna nemovitosti a vnikl do chaty. Tu pravděpodobně výše zmiňované dny užíval a k odcizení si zde připravil do kočárků, které zde byly uloženy, zahradní náčiní a nářadí vše v celkové hodnotě cca 2.000,- Kč. Pravděpodobně byl při svém pobytu v rekreačním domě vyrušen, a proto utekl bez připraveného lupu. Poškozením způsobil majitelům škodu ve výši 2.000,- Kč.

Skutek je šetřen jako přečin krádeže a přečin neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Libčice nad Vltavou, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 866 400. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

P ČR Kladno

15. června 2020

vytisknout e-mailem