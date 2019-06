Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do rekonstruovaného bytu

Český Krumlov – Střítež – Zloděj odcizil nářadí.

Kapličtí policisté přijali oznámení na neznámého pachatele, který se dle oznamovatele vloupal v v přesně nezjištěné době od 19. do 23. června 2019 do rekonstruovaného bytu v jednom z domů v katastru obce Střítež. Po násilném překonání vstupních dveří se dostal do bytu, kde odcizil vrtačku, s míchací metlou, tři špachtle různých velikostí a pákové kleště. Majitel odhadl škodu na částku nepatrně převyšující 500 korun.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

26. června 2019

