Vloupání do recepce

Český Krumlov - Zloděj poškodil okna a odcizil peníze z příruční pokladny.

Českokrumlovští policisté přijali oznámení na dosud neznámého pachatele, který se v brzkých ranních hodinách dne 5. července 2021 vloupal do recepce jednoho z kempů v katastru města Český Krumlov. Po násilné překonání uzamčeného okna vnikl do umývárny, odkud pokračoval do recepce, kterou prohledal a následně zde odcizil peníze z příruční pokladny. Poté poškodil okno v recepci a zmizel neznámo kam. Celková škoda byla odhadnuta na více než 40 tisíc korun.

Českokrumlovští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů poškození cizí věci a krádež. Po pachateli intenzivně pátrají.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

6. srpna 2021

