Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do RD v Sulicích na Praze venkov – JIH

KRAJ - Policisté věnují případům maximální pozornost.

Ve čtvrtek, dvacet minut před osmou hodinou večer, přijali policisté na pražské tísňové lince hovor od oznamovatelky zdržující se v zahraničí, že mělo dojít k vloupání do jejího domu v Sulicích na Praze venkov - Jih. Informace z pražské tísňové linky byla okamžitě předána operátorovi tísňové linky středočeské policie, který po jejím obdržení vyslal do místa policejní hlídky k prověření daného objektu. Hlídky, které byly na místě do čtyř minut, skutečně násilné vniknutí do rodinného domu zjistily.

Více jak desítka policejních hlídek následně propátrávala celou lokalitu, prověřovala veškerá vozidla a osoby, do akce byl nasazen i policejní vrtulník. Vlastní činností pak policisté zjistili násilné vniknutí do dvou dalších sousedních domů, ve kterých nebyli majitelé.

Policisté již v daných případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody, poškození cizí věci a krádeže.

Na všech rodinných domech byla způsobena škoda násilným vniknutím, a to v řádech desítek tisíc, zda bylo i něco odcizeno, bude zřejmé až poté, co se k věci vyjádří majitelé domů.

Policisté všem případům vloupání do rodinných domů věnují maximální pozornost, provádí rozsáhlá šetření, nicméně doposud se zatím nepodařilo ztotožnit žádnou konkrétní osobu či osoby, které by měly mít tyto skutky na svědomí.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

31. ledna 2020

