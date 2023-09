Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vloupání do prodejny objasněno

CHOMUTOVSKO - Na svědomí ho má recidivista; Opilá havarovala a skončila v nemocnici.

Totožnost neznámého pachatele, který se v minulém týdnu vloupal do restaurace v Jirkově, již policisté zjistili. Původně neznámý muž vnikl do objektu v noci. Z pokladny umístěné za barem měl poté odcizit hotovost ve výši téměř 20 tisíc korun a k tomu 20 euro. Kriminalisté z vloupání podezírají 30letého muže, který byl pro krádež již dříve odsouzen k nepodmíněnému trestu. Ten si odpykal na jaře loňského roku. Nyní tedy čelí podezření z další krádeže a s ohledem na předchozí potrestání mu soud v případě uznání viny může uložit trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let.

Opilá havarovala a skončila v nemocnici

Řízení v opilosti se vymstilo 28leté ženě, která v srpnu v nočních hodinách havarovala pod vlivem alkoholu. K události došlo na silnici druhé třídy nedaleko obce Pesvice. Řidička při průjezdu pravotočivé zatáčky nepřiměřenou rychlostí přejela s vozidlem do protisměru a poté i vlevo mimo silnici, kde narazila do směrových sloupků a stromů. Přivolaní policisté provedli dechové zkoušky, jejichž výsledky přesáhly 1,6 promile alkoholu. Žena, která navíc nikdy nevlastnila řidičské oprávnění, při nehodě utrpěla zranění, s nímž musela být hospitalizována v nemocnici. Způsobené finanční škody se vyšplhaly na bezmála 50 tisíc korun. Dotyčná je kvůli svému počínání podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 13. září 2023

