Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do prodejny

Písek – Vráž – Zloděj z prodejny odnesl stovky krabiček cigaret.

V pondělí 26. srpna nad ránem vyjížděli policisté do obce Vráž, kde se do prodejny vloupal zloděj. Násilně překonal dveře, dostal se do provozovny a odcizil čtyři stovky krabiček cigaret a tabák. Škoda přesáhla 60 000 korun.

Policisté na místě činu společně s kriminalistickým technikem zajistili stopy a vedou další šetření k objasnění případu vloupání.

27. srpna 2024

