Vloupání do pracovních strojů a odcizení motorové nafty

BENEŠOVSKO - Zloděj může skončit až na dva roky za mřížemi

Policisté z Obvodního oddělení Benešov se od včerejšího dne 15. září 2021 zabývají případem vloupání do pracovních strojů v obci Tomice a odcizením 540 litrů motorové nafty a několika baterií.



Zatím neznámý pachatel se do pracovních strojů vloupal v době od 14. do 15. září 2021. Na místě pak ze tří pracovních strojů odčerpal celkem 500 litrů motorové nafty a následně ještě odcizil dva dvacetilitrové kanystry taktéž s motorovou naftou.



Svým jednáním tak majiteli způsobil škodu 100 tisíc korun, a to jak na odcizené naftě, tak i na poškození pracovních strojů.



Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, za který pachatel v případě dopadení, může skončit až na 2 roky za mřížemi.

17. září 2021

