Vloupání do objektu vysoké školy

LITOMĚŘICKO - Mladíkům hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Litoměřickým kriminalistům se podařil v krátké době objasnit případ vloupání do objektu vysoké školy v Terzíně. Dva pachatelé (24, 22), kteří nejsou pro policisty neznámí se na konci července v průběhu noci vloupali do objektu a odcizili mixážní pult, dva zesilovače, dva přijímače k mikrofonu a dva notebooky. Elektroniku v celkové hodnotě kolem 73 tisíc korun. Kriminalistům se podařilo část odcizených věcí zajistit. Po dalších pátráme.Tito mladíci v současné době čelí obvinění z trestného činu Krádeže, za což jim hrozí trest odnětí svobody až do výše 5 let. Starší z obviněných v květnu letošního roku si odpykal svůj trest za obdobnou trestnou činnost a vyšetřování probíhá na svobodě. Na mladšího z obviněných byla uvalena vazba.

Litoměřice 6. srpna 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

