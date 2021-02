Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do objektu obecního úřadu

Tábor – Psárov – Pachatel způsobil škodu ve výši 12 000 korun.

Pátráme po pachateli, který se v době od osmé hodiny večerní čtvrtku dne 4. února do jedné hodiny odpolední následujícího pátku dne 5. února 2021 pokusil vloupat do budovy obecního úřadu a prodejny v obci Psárov na Táborsku. Přestože se do vnitřních prostor objektu nedostal, způsobil jeho poškozením škodu ve výši 12 000 korun. Případ šetří policisté místně příslušného sezimovoústeckého obvodního oddělení.

Žádáme tímto každého, zejména pak obyvatele uvedené obce, kdo by mohl k objasnění uvedeného skutku přispět jakoukoliv důvodnou informací, a to jak k výskytu podezřelé osoby či osob, potažmo vozidla, aby své poznatky předal policistům na jejich služebnách v Táboře či Chýnově, případně na telefonní lince 974 238 730. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

7. února 2021

