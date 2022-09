Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do objektu

KLATOVY - Do budovy firmy nepřišel pachatel pracovat, ale kradl.

V Klatovech vnikl neznámý pachatel v době od 17. do 19. září tohoto roku do areálu společnosti, kde odcizil různé věci. Případ prověřují policisté z obvodního oddělení v Klatovech. Pachatel rozbil skleněnou výplň v okně, kterým vnikl do vnitřních prostor budovy a odcizil krabici, ve které byl uložen digitální multimetr, měřič izolačních odporů a další přístroje.

Poškozené společnosti vznikla škoda poškozením okna ve výši 10 tisíc korun a odcizením věcí za téměř 55 tisíc korun.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.

nprap. Dana Ladmanová

21. září 2022

vytisknout e-mailem