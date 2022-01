Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do objektů

KLATOVSKO - Pachatelé odnesli různé nářadí a vybavení. V jednom případě nepohrdli ani nafukovacím člunem.

Policisté na Klatovsku přijali čtyři oznámení o vloupání do různých objektů.

Na obvodním oddělení v Sušici policisté prověřují případ vloupání do areálu firmy v obci na Sušicku. V době od 22. prosince 2021 do 3. ledna 2022 neznámý pachatel vnikl do objektu a odcizil motorovou pilu a plastový kanystr s 25 litry motorové nafty. Škoda činí 26 tisíc korun.

V době od 31. prosince 2021 do 3. ledna 2022 vnikl neznámý pachatel na pozemek v obci Štěpánovice a z kůlny odcizil křovinořez, svářečku, vrtačku a motorovou pilu. Majiteli vznikla škoda ve výši 25 tisíc korun. Ve stejném období na Horažďovicku neznámý pachatel vnikl do vnitřních prostor domu, kde vzal nafukovací loď i dva spací pytle a z kůlny u domu nic neodcizil. Poškozeným pachatel způsobil škodu za 32 tisíc korun.

Na Švihovsku pachatel vnikl v pondělí 3. ledna letošního roku u rekreační chalupy do objektu a odcizil hokejovou šálu. Pachatel si připravil různé věci k odcizení v hodnotě 10 500 Kč, které ponechal v igelitových taškách v domě. Pachatel poškodil tři panely topení a střešní výlez.

Policie v uvedených případech zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody.

nprap. Dana Ladmanová

4. ledna 2022

