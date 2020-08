Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vloupání do objektu

ŽĎÁRSKO: Pachatel si odnesl stůl a lavice

Velkomeziříčští policisté prověřují případ vloupání do objektu u rybníka Mirhart v katastru obce Blízkov. K činu došlo v době od večerních hodin neděle 2. srpna do odpoledních hodin následujícího dne. Pachatel násilím vnikl do objektu, jehož vnitřní prostory prohledal a odcizil dřevěný stůl a dvě lavice, čímž majiteli způsobil škodu kolem sedmi tisíc korun. Policisté místo činu ohledali, provedli šetření a zadokumentovali. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což lze uložit až dvouletý trest odnětí svobody. Případ policisté nadále prověřují a po pachateli pátrají.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

6. srpna 2020

