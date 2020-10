Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do objektů

KLATOVSKO - Tři oznámení o vniknutí do objektů přijali policisté v uplynulých dnech.

Policisté na obvodním oddělení v Klatovech přijali oznámení o vloupání do objektu firmy. V noci ze 4. na 5. října tohoto roku, neznámý pachatel v Klatovech na ulici Dr.Sedláka, vnikl po vypáčení vchodových dveří do budovy. Pachatel uvnitř poškodil další dveře a z místnosti odcizil finanční hotovost, stravenky, přenosný počítač, tři platební karty peněžních ústavů, osobní doklady poškozených, dámskou kabelku a batoh. Poškozením zařízení a odcizením věcí vznikla škoda v celkové výši 114 900 Kč.

V Klatovech vnikl neznámý pachatel v noci z 5. na 6. října do baru na ulici Zlatnické. Pachatel po rozbití okna vnikl dovnitř, kde prostory prohledal, ale z místa utekl a nic neodcizil. Pachatel při pokusu krádeže způsobil škodu za 12 tisíc korun.

V době od 3. do 5. října letošního roku neznámý pachatel vnikl v Sušici do objektu společnosti. Pachatel poškodil dvoje dveře, vnikl do kanceláře a odcizil finanční hotovost a různé dokumenty. Poškozeným vznikla škoda přesahující 15 tisíc korun. Případ prověřují policisté na obvodním oddělení v Sušici.

Policie ve třech případech zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež, poškození cizí věci a v prvním i neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Pachatelé se popsaného jednání dopustili, i když je na našem území republiky od 5. října 2020 vyhlášen nouzový stav.

nprap. Ladmanová Dana

6. října 2020

