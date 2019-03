Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do objektu

Strakonice – Způsobená škoda se vyšplhala na 23 000 korun.

Do objektu bývalého mlýna v Katovicích se během března 2019 dvakrát vloupal dosud neznámý pachatel. Nejprve v noci na 23. března 2019 vnikl násilím do objektu, kde odcizil vzduchovou pistoli nezjištěné značky, stáří 30-40 let v originál krabici s diaboly, plastovou krabičku startovacích nábojů, nezjištěné množství sklenic s domácím medem a pytlů s domácím moštem. Následující noc z 23. března 2019 na 24. března 2019 násilím otevřel dveře, vnikl dovnitř, kde odcizil dvě hrací harmoniky, pianovku ve žlutém kufru a dětskou heligonku v červeném kufru, lovecký nůž v koženém pouzdře. Celková škoda je vyčíslena na 23 000 korun. Případem se zabývají policisté z Obvodního oddělení Radomyšl, kteří přivítají jakoukoli informaci vedoucí k dopadení pachatele. Poznatky volejte na tel. č. 974 237 760.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

26. března 2019

