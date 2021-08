Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do objektů

Strakonice – Pachatel či pachatelé se vloupali do restaurace a veterinární ordinace.

V noci ze 14. na 15. srpna 2021 se dosud neznámý pachatel vloupal do veterinární ordinace v ulici Písecká ve Strakonicích. Násilím vnikl dovnitř, kde odcizil notebook. Celková škoda se odhaduje na 15 000 korun. V neděli ráno policisté přijali další oznámení oznámení o vloupání. Tentokrát do restaurace v ulici Otavská v Dražejově. Pachatel násilím vnikl do prodejního prostoru, kde odcizil krabičky cigaret a jeden energetický nápoj, čímž způsobil škodu za necelých 9 000 korun. Oba případy šetří policisté z Obvodního oddělení policie Strakonice, kteří se touto cestou obrací na veřejnost. Jakékoli informace, sebemenší poznatky, které by se týkaly výše uvedených případů, sdělte na tel. č. 974 237 700.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

16. srpna 2021

