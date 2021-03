Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do objektů

KLATOVSKO - Pachatelé nezahálejí ani v době nouzového stavu a navštěvují cizí objekty.

Policisté na Klatovsku přijali v uplynulých dnech tři oznámení o vloupání do různých objektů.

V době od 17. do 19. března letošního roku vnikl neznámý pachatel v obci Špičák do rekreační chaty. Pachatel betonovou cihlou rozbil skleněnou výplň v okně, kdy byla vlivem dopadu cihly poškozena sklokeramická deska elektrického sporáku a podlahová krytina. Pachatel uvnitř chatu prohledal a odcizil láhev s alkoholickým nápojem, osm masových konzerv a dámské rukavice. Vzhledem k mrazivým teplotám se poškodil ohřívač vody, jenž začal protékat. V tomto případě byla škoda vyčíslena téměř dvacet tisíc korun, ale nejvyšší položku tvoří poškozené zařízení, odcizením věcí došlo k minimální škodě. Případ pro šřují policisté z obvodního oddělení v Železné Rudě.

Oznámení o vloupání do garáže přijali policisté na obvodním oddělení v Klatovech. V době od počátku měsíce listopadu loňského roku do 21. března letošního roku se neznámý pachatel vloupal do garáže na ulici M. Gorkého v Klatovech. Uvnitř pachatel prostor prohledal a odcizil motocykl ČZ 125. Majiteli vznikla škoda ve výši 25 tisíc korun.

Na Měčínsku vnikl neznámý pachatel na oplocený pozemek u rodinného domu, v době od 19. do 21. března. Pachatel se vloupal do hospodářského objektu, kde odcizil křovinořez. Škoda přesahuje přes tři tisíce korun.

Policisté v uvedených případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu krádež, přečinu porušování domovní svobody a v prvním případě i poškození cizí věci.

Pachatelé se trestné činnosti dopustili v době, kdy byl na našem území vyhlášen nouzový stav

nprap. Ladmanová Dana

22. března 2021

