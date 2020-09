Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do obchodu

KLATOVY - Pachatel odcizil mobilní telefony a další věci.

Oznámení o vloupání do prodejny v Klatovech přijali policisté na místním obvodním oddělení. V době od 30. do 31. srpna tohoto roku neznámý pachatel poškodil v objektu mříž v okně a vnikl do vnitřních prostor prodejny. Pachatel uvnitř odcizil osm mobilních telefonů, přenosný počítač a zařízení pro příjem digitálního vysílání.

Pachatel svým jednáním způsobil škodu přesahující 120 tisíc korun.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.

nprap. Ladmanová Dana

1. září 2020

