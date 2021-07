Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do novostavby

KLADENSKO – Pomozte vypátrat zloděje.

Policisté Obvodního oddělení Kladno – Kročehlavy prošetřují vloupání do novostavby v obci Velké Přítočno. Neznámý pachatel v době od 15:00 hodin dne 24. července 2021 do 08:30 hodin dne 29. července 2021 ve Sluneční ulici vnikl přes okno otevřené na ventilaci do domu, ze kterého následně odcizil velkou flexu, tři vrtačky, vrtačku na sbíjení, ruční míchadlo a dvě rozbrusky, vše v hodnotě 13.500,- Kč.

Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše zmiňovaného domu v inkriminovanou dobu podezřelou osobu. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Kladno - Kročehlavy, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 576. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

30. července 2021

