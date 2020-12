Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do novostavby

KLADENSKO – Pomozte vypátrat zloděje.

Včera 30. prosince 2020 v odpoledních hodinách přijal operační důstojník na linku 158 oznámení, že v obci Hřebeč došlo k vloupání do novostavby rodinného domu. Neznámý pachatel téhož dne v době od 14:00 do 16:45 hodin do nemovitosti v Polní ulici vnikl pootevřeným oknem a z objektu odcizil elektroinstalační materiál, dva vysavače, reproduktory a další materiál, čímž oznamovateli způsobil škodu odcizením v celkové hodnotě cca 200 000,- Kč.

Případ je prošetřován jako trestný čin krádeže a jelikož se pachatel skutku dopustil za situace, v rámci které byl na území České republiky usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020 (publikováno ve Sbírce zákonů pod 391/2020 Sb.) v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro celé území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu vysoce nakažlivého koronaviru SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19, tedy v době extrémně škodlivého stavu, v rámci kterého je potřeba směřovat veškeré lidské zdroje právě a toliko k odstranění tohoto extrémně škodlivého stavu, hrozí mu trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše zmiňovaného domu v inkriminovanou dobu podezřelou osobu. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Unhošť, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 574. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

31. prosince 2020

