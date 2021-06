Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do několika neobydlených novostaveb v obci Postřižín

PRAHA VENKOV - VÝCHOD - Celková škoda na odcizených věcech se vyšplhala na 300 tisíc korun

Koncem minulého týdne, konkrétně od večerních sedmi hodin 3. června do ranních hodin dne 4. června, došlo k vloupání do celkem šesti dosud neobydlených novostaveb v obci Postřižín na Praze VÝCHOD.

Zatím neznámý pachatel vnikl na volně přístupný pozemek, zatím neobydlené novostavby, zde vypáčil okno a vnikl do rodinného domu, kde odcizil dvě vrtačky, dva průmyslové vysavače a řezačku na dlaždice. Následně pak řezačku a vysavače nechal ležet před domem a odnesl si "pouze" vrtačky. Dále se pachatel přesunul o několik domů vedle, kde stejným způsobem vnikl domu a zde odcizil elektrický šroubovák, úhlovou brusku a okružní pilu. Toto odcizené nářdí z domu odnesl a nechal ho ležet na jiném pozemku u novostavby v Postřižíně.

V dalším domě odcizil elektrocentrálu, průmyslový vysavač a sadu řezných kotoučů.Toto však pachateli ještě nestačilo a přesunul se i do dalšího neobydleného rodinného domu, kde odcizil aku vrtačku, příklepovou vrtačku, úhlovou brusku a kotouče. Z dalšího domu odcizil lustry, vypínače, bojler, vrtačky, zbíječku a žebřík. Právě zde způsobil nejvyšší škodu na vloupání a odcizených věcech a to celkem 132 tisíc korun. V posledním domě, do kterého se pachatel násilím vloupal, ho zřejmě nic nezaujalo, protože z tohoto domu nic neodcizil.

Tímto jednáním způsobil dosud neznámý pachtel všem poškozeným celkovou škodu ve výši přes 300 tisíc korun.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

9. června 2021

