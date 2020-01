Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do nákladního vozidla

KLADENSKO – Věci ve vozidlech jsou velkým lákadlem pro zloděje.

Na linku 158 oznámil poškozený čtyřiadvacetiletý muž z okresu Rakovník vloupání do nákladního vozidla v katastru obce Kamenné Žehrovice.

V době od 15.00 hodin dne 24. ledna 2020 do 9.30 hodin následujícího dne vnikl neznámý pachatel do částečně oploceného areálu bývalého dolu Nejedlý II. Následně za užití násilí se vloupal do kabiny zaparkovaného nákladního vozidla značky Iveco. Při vloupání došlo k poškození tělesa směrového světla a neprůhledného plastu u střešního okna. Z prostoru kabiny poté odcizil z čelního skla přichycenou navigaci včetně příslušenství a z odkládací plochy zmizela druhá navigace značky Tom Tom s napájecím kabelem. Pachatel svým jednáním způsobil majiteli škodu ve výši 7 300,-Kč včetně poškození.

Policisté obvodního oddělení Stochov tento případ prošetřují jako podezření z trestných činů krádeže a poškození cizí věci.

Policie vyzývá občany, pokud v těchto místech v inkriminovanou dobu spatřili podezřelou osobu poblíž nákladního vozidla, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158 a svým svědectvím dopomohli při dopadení pachatele.

Policie opětovně upozorňuje řidiče i jejich spolujezdce, aby při odchodu od svých vozidel je řádně zabezpečili a především v nich neponechávali žádné věci. Zloději umí využít i malou chvilku nepozornosti ve svůj prospěch. Opomenuté věci ve vozidlech jsou pro zloděje velkým lákadlem a mnohdy i snadnou kořistí.

Několik policejních rad:

- nikdy neponechávejte klíčky v zapalování ani v případech, kdy opouštíte vozidlo pouze na okamžik

- vestavěná autorádia nebo navigace chraňte dostupnými možnostmi a využívejte jejich ochranných

prvků a funkcí

- při odchodu vozidlo vždy řádně uzamkněte, uzavřete všechna okénka a zkontrolujte

- neponechávejte ve vozidle žádné věci (peněženky, doklady, mobilní telefony, notebooky,

písemnosti, mobilní telefony a ani příruční zavazadla včetně tašek s nákupem)

- ve vozidle nikdy neuschovávejte náhradní klíče a doklady od vozidla

- pokud je nutno zanechat ve vozidle tašky, tak vždy ukládejte do zavazadlového prostoru, aby tyto

věci nezůstávaly na viditelných místech, nikdy však zde nezanechávejte cennosti a finanční hotovost.

-

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

28. ledna 2020

vytisknout e-mailem