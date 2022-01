Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do městské plovárny

J.Hradec- Neviděli jste pachatele?

Jindřichohradečtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který dne 22. ledna v době od 17:00 hodin do 19:00 hodin přelezl oplocení do areálu městské plovárny v Denisově ulici v J.Hradci. Vnikl do místnosti skladu i baru kde odcizil svazek 15 klíčů. Dále vnikl do místnosti, kde se nachází klubovna týmu Vajgarské saně. V převlékací místnosti odcizil z kalhot položených přes židli z peněženky platební kartu a objekt opustil. Následující den z přesně nezjištěného bankomatu prostřednictvím opatřené platební karty uskutečnil jeden výběr finanční hotovosti ve výši 8 000 korun ku škodě poškozené firmy. Městu J. Hradec pak neznámý pachatel způsobil škodu poškozením v dosud nespecifikované výši.

Občané, pokud jste viděli pachatele při činu či znáte jeho totožnost, sdělte své poznatky jindřichohradeckým policistům cestou tísňové linky policie 158. Děkujeme.

por. Mgr. Bc. Hana Bílková Millerová, jh.pis@pcr.cz

25. ledna 2022

