Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do kůlny

Český Krumlov – Dolní Dvořiště – Zloděj odcizil nářadí.

V přesně nezjištěné době od 14. do 22. května letošního roku se dosud neznámý pachatel vloupal do kůlny na oplocené zahradě v katastru obce Dolní Dvořiště. Po překonání brány vnikl zloděj na zahradu, dále překonal vstupní dveře kůlny a dostal se do vnitřních prostor, odkud odcizil dvě motorové pily a příklepovou vrtačku.

Majitel svou škodu odhadl na téměř 17 tisíc korun. Kdo má krádež na svědomí a kde nářadí skončilo, vyšetřují v současné době kapličtí policisté.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

23. května 2022

vytisknout e-mailem