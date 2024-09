Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do kůlny

Strakonice – Pachatel odcizil nářadí.

Do zahradní kůlny v chatové kolonii v obci Řepice na Strakonicku se vloupal zatím neznámý pachatel. Násilím vypáčil okno, vnikl dovnitř a odcizil nářadí za bezmála 12 000 korun. Odnesl kotoučovou pilu, vibrační brusku, motorovou a přímočarou pilu, čerpadlo na vodu, bourací elektrické kladivo, uhlovou brusku, pilu tzv. ocasku, dvě sekery, rukavice, kabely, vrtáky a další nářadí. Pachatel se v Řepici v chatové kolonii pohyboval někdy v noci z neděle na pondělí 16. září 2024. Odcizené věci pachatel zřejmě odvážel vozidlem a je pravděpodobné, že se je bude snažit dále zpeněžit. V případě, že by měl kdokoli sebemenší poznatek, který by mohl s případem souviset, volejte, prosím, na tel. č. 974 237 700.

23. září 2024

