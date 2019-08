Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do kolny

TACHOVSKO - Pachatel způsobil škodu na poškození a odcizených věcech za padesát tisíc korun.

Od včerejšího dne prověřují stříbrští policisté vloupání do kolny u rodinného domu na Tachosku. Z dosavadního šetření vyplývá, že dosud neznámý pachatel během čtvrtka (29.8.2019) mezi 05:00 až 18:30 hod. násilím překonal oplocení pozemku. Následně překonal uzamčený visací zámek u vstupních dveří kolny, poté co si zjednal přístup do vnitřního prostoru, do toho vnikl a odcizil dětské elektrické autíčko a sadu zimních pneumatik na alu diskách. Pachatel svým jednáním způsobil majiteli škodu na poškození a odcizených věcech v částce několika desítek tisíc korun. Policisté na místě provedli neodkladné úkony. Případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Po pachateli a odcizených věcech nadále pátrají.





por. Bc. Hana Kroftová

30. srpna 2019

vytisknout e-mailem