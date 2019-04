Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do kanceláře i ordinace

Písek – Protivín – Pachatel vnikl do dvou sousedících budov a prohledal interiéry.

Protivínští policisté, kriminalistický technik i policejní psovod se služebním psem vyjížděli v pondělí ráno do ulice Švermova v Protivíně, kde škodil zatím nezjištěný pachatel. V době od odpoledne dne 27. dubna do včerejšího rána kdosi násilně vnikl do prvního objektu, dostal se až do kanceláře, kterou prohledal a nechal za sebou poškozené telefonní a další kabely. Pachatel se vloupal také do vedlejší budovy, kde prohledal ordinaci. Pachatel sice nic neodcizil, přesto způsobil škodu předběžně vyčíslenou na 22 000 korun.

Policisté na místě zajistili stopy, vše důkladně zadokumentovali, pátrají po pachateli a zjišťují další okolnosti případu.

30. dubna 2019

30. dubna 2019

