Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vloupání do kanceláře

Muž se pokoušel vloupat do budovy firmy, nakonec ho vyrušil spuštěný alarm.

Na začátku června ve večerních hodinách vylezl neznámý muž po žebříku na střechu budovy firmy v Praze 4. Nejprve si přes okno prohlížel, co se uvnitř nachází. Poté chytil za kliku a zjistil, že jsou dveře uzamčené. Rozhlédl se po okolí a hledal jinou možnost, jak se do budovy dostat. Následně se vrátil ke dveřím střešního vstupu a snažil se rukama vytrhnout mříž. To se mu však nedařilo, proto vyndal dosud nezjištěný předmět z batohu, pomocí kterého zámek od mříže otevřel. Vzápětí začal páčit dveře, čímž je poškodil a způsobil celkovou škodu ve výši několika desítek tisíc korun. Nakonec otočil kameru mířící na kanceláře a překonal uzavřené okno. Jakmile ho otevřel, spustil se alarm, který ho vyplašil.

Pražští policisté pátrají po muži, který je na kamerových záznamech zachycený. Pokud ho poznáváte, kontaktujte prosím linku 158.

V současné době policisté prověřují tento případ pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a poškození cizí věci, za což podezřelému hrozí až dva roky za mřížemi.

pprap. Martina Špryslová, DiS. - 30. června 2022

