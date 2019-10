Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do kanceláře

Český Krumlov – Malonty – Škoda, kterou zloděj způsobil se pohybuje kolem 30 tisíc korun.

Policisté hledají pachatele, který se vloupal do kanceláře.

Kapličtí policisté prošetřují případ vloupání do kanceláře v katastru obce Malonty. Zatím neznámý pachatel se v přesně nezjištěné době od 11. do 14. října tohoto roku po násilném překonání vstupních dveří vloupal do kanceláře jedné z firem, ze které pak odcizil věci za více než 29 tisíc korun. Jednalo se například o startovací zdroj s nabíječkou, počítačovou sestavu i s tiskárnou, fotopast, mobilní telefon, pneumatický utahovák na kola, čtyři kanystry plné motorové nafty, klíče od dvou pracovních strojů, čtyři visací zámky, různé kabely, zvonek s kamerkou a pracovní kalhoty.

Případ je prošetřovaný pro podezření ze spáchání přečinu krádež.

15. října 2019

15. října 2019

