Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vloupání do bytu

Policisté pátrají po podezřelých mužích, kteří se vloupali do bytu a odnesli si věci za více než padesát tisíc korun.

Od poloviny listopadu se kriminalisté zabývají objasněním případu vloupání do bytu v Bartolomějské ulici v Praze. Majitelku bytu, která si odjela odpočinout na dovolenou, čekalo po návratu domů velké překvapení.

Při příchodu domů se na první pohled zdálo být vše v pořádku, ale když majitelka zasunula klíč do zámku dveří, začala se cylindrická vložka protáčet a nakonec ji vyndala ze dveří i s klíčem. Po otevření dveří se jí naskytl nečekaný pohled, a to na hromadu vysypaného oblečení na zemi. V tuto chvíli už věděla, že se jí do bytu musel někdo vloupat.

Během vyšetřování kriminalisté zajistili kamerové záznamy, na kterých jsou zachyceni dva podezřelí muži. Dále také zjistili, že muži měli na krádež necelých patnáct minut. Z bytu odcizili drobnou elektroniku, finanční hotovost, jízdní kolo a několik kusů oděvů. Škoda byla vyčíslena na více než padesát tisíc korun.

Pokud muže na přiložených záběrech poznáváte, nebo víte, kde by se mohli zdržovat, kontaktujte linku 158.

Kriminalisté věc prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu krádež vloupáním v souběhu s trestným činem porušování domovní svobody, za což jim v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až pět let.

nprap. Lucie Drábková - 13. ledna 2020

Související dokumenty Video.mp4

Velikost souboru:21,4 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem