Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do hotelu

Český Krumlov – Vyšší Brod - Zloděj způsobil škodu za více než 120 tisíc korun.

Lipenští policisté přijali oznámení o vloupání do Hotelu Šumava ve městě Vyšší Brod, ke kterému došlo v době od 15:30 hodin dne 31. května 2021 do 4:30 hodin dne 1. června 2021. Zloděj vnikl do objektu po násilném překonání vstupních dveří, které poškodil. Poté poškodil dveře do baru i dveře do recepce hotelu, kde odcizil čtyři mobilní číšníky a kovový trezor s číselným kódem.

Celková škoda byla odhadnuta na více než 120 tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci. Po pachateli i odcizených věcech intenzivně pátrají.

Policisté žádají každého, kdo by měl informace k uvedenému případu, aby je sdělil policistům na služebně v Lipně nad Vltavou, případně na lince 974 232 760.

Za případnou pomoc děkujeme.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

2. června 2021

vytisknout e-mailem