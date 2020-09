Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do garáže a technické místnosti

Kutnohorsko - Žádáme veřejnost o spolupráci při pátrání po neznámém pachateli.

K vloupání do objektu došlo v době od 6. září 2020 do 12. září 2020. Dosud neznámý pachatel překonal celistvé oplocení u rekreační chaty v obci Soběšín a vnikl na pozemek. Zde následně vypáčil dveře vedoucí do garáže. Garáž prohledal, ale nic neodcizil. Dále vypáčil dveře vedoucí do technické místnosti, a odcizil 0,5 litru domácí slivovice, 0,5 litru fernet Stock v hodnotě 120,-Kč, několik lahví bílého vína vinařství Klimeš a lahev Tullamore v hodnotě 400,-Kč. Svým jednáním zloděj způsobil škodu za více jak čtyři tisíce korun.

Žádáme veřejnost o spolupráci při pátrání po neznámém pachateli. Přivítáme veškeré informace vedoucí k jeho ztotožnění na bezplatné lince 158, případně na telefonním čísle obvodního oddělení Uhlířské Janovice 974 875 720.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

15. září 2020

