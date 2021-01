Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do garáže

PLZEŇ - Poškozený přišel o jateční pistoli i s náboji, elektro nářadí a alkohol za více jak 8 tisíc korun.

Policisté obvodního oddělení Plzeň 1 prověřují nahlášený případ krádeže věcí z garáže. Takového jednání se doustil dosud neznámý pachatel, který v době od 21. do 24. ledna 2021 vnikl do objektu garážového domu v Plzni na Lochotíně. Přitom překonal a poškodil elektrický zamykací mechanismus jedné z garáží, do které vnikl a následně prohledal. Z této odcizil funkční kovovou jateční pistoli, 10 ks nábojů do jateční pistole, profi rázový elektrický utahovák, elektrickou motorovou pilu, karton s 12 kusy mléka, 12 plechovek s pivem, balení jemně perivé vody a několik lahví s alkoholickým nápojem za více jak 8 tisíc korun. Policisté ve ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež a po pachateli dále pátrají.

nprap. Veronika Hokrová

25. ledna 2021

vytisknout e-mailem