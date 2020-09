Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vloupání do garáže

PELHŘIMOVSKO: Pachatel si odnesl jízdní kolo

Pelhřimovští policisté prověřují případ vloupání do garáže, ke kterému došlo v době od čtvrtka 27. srpna do večerních hodin pondělí 31. srpna v obci Rynárec. Dosud neznámý pachatel zde vnikl na pozemek u domu a dále násilím do prostorů garáže, odkud odcizil horské jízdní kolo Olpran žluté barvy. Škoda, kterou svým jednáním způsobil, byla předběžně vyčíslena na částku kolem pěti tisíc korun. Přivolaní policisté místo činu ohledali, provedli šetření a vše zadokumentovali. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Případ nadále prověřují a po pachateli pátrají. Za takový trestný čin lze uložit až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

2. září 2020

vytisknout e-mailem