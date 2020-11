Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vloupání do garáže

HAVLÍČKOBRODSKO: Po pachateli policisté pátrají

Havlíčkobrodští policisté prověřují případ vloupání do garáže, ke kterému došlo v době od konce října do úterý 24. listopadu na ulici Reynkova v lokalitě Cihelna. Dosud neznámý pachatel násilím vnikl do vnitřních prostorů garáže, odkud odcizil křovinořez Oleo-Mac Sparta, čímž majiteli způsobil škodu přes tři tisíce korun. Místo činu policisté ohledali, provedli šetření a vše zadokumentovali. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, případ nadále prověřují a po pachateli pátrají.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

26. listopadu 2020

