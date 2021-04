Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do garáže

KLATOVY - Pachatel z vnitřních prostor odcizil motocykl značky Jawa.

Oznámení o vloupání do garáže přijali policisté na obvodním oddělení v Klatovech. V době od 10. do 17. dubna tohoto roku neznámý pachatel vnikl v ulici M. Gorkého do řadové garáže. Uvnitř odcizil motocykl značky Jawa 20 světle modré barvy a bez registračních značek.

Majiteli vznikla škoda přesahující patnáct tisíc korun.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.

nprap. Ladmanová Dana

20. dubna 2021

vytisknout e-mailem