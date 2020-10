Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do garáže

ROKYCANY - Pachatel, který z garáže odcizil elektrické nářadí, způsobil škodu za více jak deset tisíc korun.

V sobotu (3. října2020) přijali rokycanští policisté oznámení o vloupání do garáže v jedné z rokycanských ulic. Dosud neznámý pachatel v přesně nezjištěné době od 24. září do 3. října vnikl na pozemek u rodinného domu, kde následně násilím překonal uzamčená vrata. Posléze vnikl do vnitřního prostoru, ze kterého odcizil elektrické nářadí v hodnotě přesahující deset tisíc korun. Policisté na místě provedli neodkladné úkony, ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody. Případem se nadále zabývají a po pachateli a odcizených věcech nadále pátrají.





por. Bc. Hana Kroftová

5. října 2020

