Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do garáže

Tábor – Stoklasná Lhota – Zloděj způsobil škodu za více než 80 tisíc korun.

Policisté táborského obvodního oddělení přijali oznámení o vloupání do garáže, ke kterému mělo dojít v katastru obce Stoklasná Lhota v době od šesté hodiny večerní dne 11. září do druhé hodiny odpolední dne 12. září letošního roku. Zloděj se násilím dostal do garáže, celou ji prohledal a následně odcizil bubnovou sekačku značky Vary, křovinořez a kompresor. To mu však nestačilo, vnikl do přilehlé nezajištěné stodoly, odkud odcizil traktor značky Zetor 30 s valníkem. Dle odhadu způsobil zloděj celkovou škodu za více než 80 000 korun.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež a po pachateli i odcizených věcech intenzivně pátrají.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 13. září 2024

vytisknout e-mailem