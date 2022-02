Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vloupání do firemního areálu objasněno

LOUNSKO - Podezřelý je už ve vazbě kvůli předchozím krádežím; Ukradl pračku i brambory.

Lounští kriminalisté objasnili případ vloupání do areálu společnosti sídlící v Panenském Týnci na Lounsku. Oznámení o vloupání neznámým pachatelem přijali policisté ve druhé polovině ledna. K vniknutí do areálu tam došlo v průběhu noci, kdy pachatel překonal oplocení a poté po rozbití okna vlezl do stavební buňky, která slouží jako kancelář firmy. Tu prohledal a odcizil tam uzamčený trezor, v němž byly klíče od různých vozidel. Sebral ale i další věci, například rotační laser a nivelační přístroj. Pachatel vnikl také do vozidel zaparkovaných v areálu a odcizil z nich písemnosti a doklady. Popsanou krádeží způsobil více než padesátitisícovou škodu, na další téměř čtyři tisíce byla vyčíslena škoda vzniklá poškozením při násilném vniknutí do objektu společnosti.

Kriminalisté operativním šetřením zjistili, kde by se měla nacházet část odcizených věcí, a díky osobní znalosti natipovali osobu podezřelého. Ten se v té době nacházel již ve vazební věznici, kam byl umístěn pro předchozí „vloupačky, o kterých jsme psali začátkem února zde. Jejich předpoklad pak potvrdili i další zajištěné důkazy a stopy.

Policejní komisař tak tohoto 31letého muže obvinil z další krádeže. V případě prokázání viny hrozí obviněnému až tříletý trest odnětí svobody.

Ukradl pračku i brambory

Jednání pachatele, který se během února vloupal do kůlny na pozemku na okraji Žatce, šetří žatečtí policisté. Neznámý zloděj tam majiteli odcizil několik plastových kýblů, bezmála 200 kilogramů brambor a pračku. Způsobil tím škodu předběžně vyčíslenou na 5 tisíc korun. Pokud bude dopaden, hrozí mu za krádež dvouletý trest.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 22. února 2022

