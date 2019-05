Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do dvou vozidel

BEROUNSKO – Policisté pátrají po zloději.

V době od 22:30 hodin dne 24. 4.2019 do 07:50 hodin dne 25. 4. 2019 v obci Vráž, před domem v ulici Na Skalce, provedl neznámý pachatel vloupání do vozidla tovární značky Škoda Octavia. Zloděj nejprve rozbil skleněnou výplň pátých dveří od zavazadlového prostoru, ze kterého následně odcizil plastový kufr, červené barvy zn. Hilti s obsahem šroubů. Ve stejné ulici pak provedl vloupání do dalšího vozidla tovární značky Škoda Octavia, u kterého rovněž rozbil skleněnou výplň pátých dveří od zavazadlového prostoru, ze kterého odcizil rezervní pneumatiku. Celková způsobená škoda byla vyčíslena na částku 27.000,-Kč.

Po neznámém pachateli pátrají policisté z Obvodního oddělení Beroun, kteří přivítají jakékoliv informace vedoucí k jeho ztotožnění na tel. 974 872 700.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

2. května 2019

