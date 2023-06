Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do dvou parkovacích automatů v Mladé Boleslavi

MLADOBOLESLAVSKO - Poznáte pachatele krádeže?

Jeden parkovací automat zřejmě neznámému muži nestačil, proto se vydal ještě k dalšímu. Oba případy krádeže se odehrály v Mladé Boleslavi během jednoho dne, krátce po sobě, konkrétně 2. června 2023.

Mladoboleslavští policisté aktuálně šetří 2 případy krádeže mincí z parkovacích automatů v Mladé Boleslavi. První případ se odehrál v ulici Třída Václava Klementa, v 1. patře parkovacího domu nemocnice. Neznámého pachatele při jeho protiprávním jednání zachytily kamery. Neznámý muž nejprve místo obešel a ve chvíli, kdy se na parkovišti nenacházeli žádní svědci, za použití násilí poškodil parkovací automat a z něj odcizil mince ve výši přes 10 tisíc korun. Na poškození způsobil škodu mnohem větší, několik desítek tisíc korun.

Zřejmě mu to ale nestačilo a ten samý den se kolem 19. hodiny vydal s igelitovou taškou v ruce na další místo s parkovacím automatem, a to do ulice U Stadionu. I zde ho zachytily kamery. Muž se po několika minutách násilím dostal i do tohoto automatu a odnesl si více jak 15 tisíc korun. Na poškození způsobil i zde škodu v řádech desítek tisíc korun.

Policisté nyní po pachateli krádeže pátrají a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což mu v případě dopadení a prokázání viny hrozí až 2letý trest odnětí svobody.

Neznámý muž je hubené postavy, oblečen byl do tmavé mikiny s proužky na ramenou, džínových kalhot, černých bot a na hlavě měl nasazenou kšiltovku. Poznáváte ho? Pokud máte jakékoliv poznatky k jeho osobě, sdělte je prosím policistům z Mladé Boleslavi na tel. číslo 974 877 522 nebo na 735 785 751, využít můžete i linku 158. Za jakékoliv poznatky, které by pomohly s dopadením pachatele, předem děkujeme.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

19. června 2023

