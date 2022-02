Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do dvou chat v obci Petrov

PRAHA VENKOV- JIH - Neviděli jste v okolí podezřelé osoby?

Policisté z Jílového u Prahy šetří aktuálně dva případy vloupání do rekreačních chat v katastru obce Petrov.



Tam se zatím neznámý pachatel či pachatelé vloupali do dvou u sebe přilehlých chat a majitelům tak způsobili škodu na odcizených věcech ve výši přes 200 tisíc korun.

Celou věc nahlásili na policii všímaví sousedé, kteří zpozorovali, že u dvou chat je otevřená branka a poškozené vstupní dveře.



Z jedné z chat byla odcizena 2 horská kola, AKU sekačka a další nářadí, dva televizory, pračka a nějaké jídlo a alkohol. Celkově tak majiteli vznikla škoda na odcizených věcech ve výši asi 110 tisíc korun.

Ve druhé chatě bylo odcizeno rybářské vybavení, především tedy 5 rybářských prutů a veškeré další vybavení na ryby, dále pak vysavač, pila, několik lahví alkoholu a notebook. I zde se způsobená škoda pohybuje kolem 100 tisíc korun.



Policisté nyní po pachateli či pachatelích pátrají a přijmou jakékoliv informace k jejich dopadení a objasnění krádeže.

Ke krádežím došlo v době od 11. února od 14. hodin do 13. února do 10:15 hodin.

Jedna z kolemjdoucích žen zpozorovala u jedné z chat stát osobní automobil značky Hyundai červené barvy. V autě seděl řidič mladšího věku a z chaty vycházel další muž ve věku cca 25 - 30 let, který byl asi 170 cm vysoký, štíhlé postavy. Na sobě měl kšiltovku, sportovní oblečení a červené boty. V ruce držel tašku, se kterou nasedl do auta a s druhým mužem odjeli neznámo kam. Žena si v tu chvíli myslela, že se jedná o někoho z rodiny, proto jí celá událost nepřišla ničím výjimečná.

Je tedy možné, že právě tito dva muži mohou mít na svědomí vloupání do obou nebo do jedné z chat.



Pokud máte jakékoliv poznatky k celé události, ozvěte se prosím policistům OOP Jílové u Prahy na tel. číslo 974 867 120 nebo využijte linku tísňového volání 158. Za pomoc děkujeme.

Za krádež a porušování domovní svobody pachateli hrozí až 2letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

16. února 2022

