Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vloupání do domu

HAVLÍČKOBRODSKO: Po pachateli policisté pátrají

Havlíčkobrodští policisté prověřují případ vloupání do rodinného domu, ke kterému došlo v době od 22. srpna do neděle 5. září v katastru obce Bartoušov. Pachatel vnikl do vnitřních prostorů domu a dále do garáže a dílny, které prohledal a odcizil mimo jiné čtyři elektrické vrtačky, motorovou pilu a další nářadí. Svým jednáním tak majiteli způsobil škodu kolem třiceti tisíc korun. Přivolaní policisté místo činu ohledali, provedli šetření a vše zadokumentovali. Případ prověřují pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Po pachateli a odcizených věcech policisté pátrají.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

7. září 2021

vytisknout e-mailem