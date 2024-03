Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do domu

Strakonice – Blatná – Nic netušící majitelé měli v noci v domě zloděje.

Škodu za 38 000 korun způsobil dosud neznámý pachatel, který se v úterý 5. března 2024 v době od 2 do 6 hodin vloupal do domu v ul. Jiráskova v Blatné. Do domu vnikl přes zajištěnou branku a dále neuzamčenými dveřmi, v době kdy jeho majitelé spali klidným spánkem. Z chodby domu odcizil černou kabelku, klíče od vozidla, batoh se svazkem klíčů, pánskou koženou peněženkou s doklady včetně finanční hotovosti. Zmizela i pracovní vesta černé barvy. Pachatel prohledal i okolí domu a z kůlny odcizil sekeru zn. Fiskars. Před domem za pomoci nalezených klíčů odemkl zaparkované vozidlo tov. zn. VW Transporter, ze kterého odcizil nářadí, aku rozbrusku zn. Bosch, aku vrtačku včetně kufru stejné značky, kufr s nářadím (šroubováky, kleště) zn. Nare a pracovní horolezecký postroj. Případ vyšetřují blatenští policisté, kteří přivítají jakoukoli informaci, která by mohla vést k dopadení pachatele či pachatelů. Sebemenší poznatky volejte, prosím, na tel. číslo 974 237 710. Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

6. března 2024

