Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do domu

BEROUNSKO – Viděli jste zloděje, kontaktujte policii.

Policisté Obvodního oddělení Beroun prošetřují vloupání do domu v obci Králův Dvůr, k němuž došlo v době od 16:00 hodin dne 6. května 2021 do 15:00 hodin dne 10. května 20212. Neznámý pachatel v ulici Na Poříčí překonal bez poškození vstupní branku na pozemek a následně vypáčil vstupní dveře do nemovitosti, ve které se poté volně pohyboval. Dům prohledal a odcizil sedm kusů nádob na koření v hodnotě 2.000,- Kč. Poškozením pachatel způsobil majitelce škodu dva tisíce.

Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a přečin porušování domovní svobody a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo pachatele vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Hořovice, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 872 710. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

11. května 2021

