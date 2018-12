Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do domu

Prachatice – Zdíkov – Pachatel odcizil peníze a Notebook, čímž poškozeným způsobil škodu za více jak 73 000 korun. (Hlasová schránka 974 236 116)

Vimperští policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Dosud neznámý pachatel se z pondělí na úterý vloupal do domu v obci Zdíkov. Následně odtud odcizil finanční hotovost, a to české koruny, americké dolary i euro bankovky. Dále ze stolu odcizil Notebook značky Toshiba, stříbrné barvy, stáří 6 let. Svým protiprávním jednáním tak napáchal škodu za více jak 73 000 korun. Technik provedl ohledání místa činu a vimperští policisté nyní po pachateli pátrají.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

19. prosince 2018

