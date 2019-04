Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do domů

České Budějovice - Sérii vloupání do novostaveb vyšetřují suchovrbenští policisté. (Hlasová schránka 974 222 116)

Několik vloupání do rozestavěných rodinných domů v lokalitě Staré Hodějovice vyšetřují policisté obvodního oddělení České Budějovice – Suché Vrbné. Dosud neznámý pachatel či pachatelé od 28. března do včerejšího rána, za použití násilí vnikl do pěti domů, kde odmontoval a odcizil plynové kotle, stavební a dílenské elektronářadí, kdy byla stavební firmě způsobena škoda převyšující půl milionu korun.

Policisté na místě provedli úkony trestního řízení a prvotní šetření. V rámci objasnění případů žádají místní občany, kteří si v inkriminované době všimli pohybu jim neznámých osob či motorových vozidel, aby nás kontaktovali na uvedeném oddělení v Českých Budějovicích, Dobrovodská 2106, telefon 974 226 750, případně na lince tísňového volání 158.

Děkujeme za pomoc.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

2. dubna 2019

