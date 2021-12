Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do domu

Písek – Bernartice – Vloupal se do rekreační chalupy a vzal televizor.

Milevští policisté i kriminalistický technik vyjížděli v pátek 10. prosince do Bernartic, kde škodil zloděj. V době od 6. do 10. prosince vnikl na pozemek u rekreační chalupy, násilně se dostal do stodoly i obytných prostor a odcizil zde LCD televizor, nechal za sebou osmitisícovou škodu.

Policisté místo činu ohledali, zajistili stopy, vše zadokumentovali a pátrají po pachateli.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

13. prosince 2021

