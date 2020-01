Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do domu

Písek – Protivín – Zloděj odnesl mikrovlnou troubu, televizor i konvici.

V úterý 21. ledna dopoledne vyjížděli protivínští policisté i kriminalistický technik k do místního rodinného domu na Blanické ulici. V době mezi 16. až 21. lednem se do objektu vloupal zloděj. Pachatel překonal oplocení zahrady i dveře do obytné části domu, které prohledal a odcizil mikrovlnou troubu, televizor a rychlovarnou konvici. Nechal za sebou škodu 7500 korun.

Policisté místo činu ohledali, technik zajistil stopy a prošetřování okolností vloupání a pátrání po pachateli pokračuje.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

22. ledna 2020

